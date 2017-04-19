Медведев заявил, что Россия "сама себя кормит"

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал, что страна достигла невероятных результатов в вопросе обеспечения себя продовольствием за счет собственного сельхозпроизводства. Об этом премьер заявил в ходе выступления с отчетом в Государственной Думе, передает РИА Новости.

"Мы достигли таких уровней обеспечения продовольственной безопасности, которые заложены в Доктрине продовольственной безопасности РФ, которые никогда в предыдущие годы - ни в постсоветский, ни в советский период - мы не достигали", - сказал Медведев.

Премьер акцентировал на том, что обеспечивать самих себя продовольствием - это "выдающийся результат".

"Те урожаи, которые мы собираем, они существенным образом отличаются от того, что было в советские времена, равно, как и решение вопросов обеспечения продовольственной безопасности", - заявил российский политик.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Transparency International обратились к президенту России Владимиру Путину с требование проверить Медведева на предмет коррупции и, в случае его вины, принять соответствующие меры против премьера.