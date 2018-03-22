Мэй будет убеждать лидеров ЕС выслать российских дипломатов - СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите европейских лидеров в четверг предупредит страны ЕС о российской угрозе и будет убеждать их изгнать дипломатов РФ. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Великобритания выслала 23 российских дипломата и приостановила дипломатические контакты с Москвой из-за отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Теперь Мэй хочет, чтобы другие страны следовали примеру Великобритании, и осудили РФ, а также приняли меры против кремлевских агентов.

Реакция стран ЕС на призыв британского премьера покажет, насколько Лондон остается влиятельным среди стран Евросоюза.