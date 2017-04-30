Мэй: ЕС занял жесткую позицию относительно переговоров по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй убеждена, что переговоры о выходе Великобритании из состава Европейского союза (ЕС) будут жесткими. Так она прокомментировала прошедший вчера, 29 апреля, саммит по Brexit, пишет Reuters.

Лидеры ЕС на саммите заняли жесткую позицию в отношении предстоящих переговоров с Великобританией, напомнила Мэй. В случае, если Брюссель предложить нечто неприемлемое, британский премьер готова вообще отказаться от переговоров о выходе из ЕС - даже без соглашения.

27 лидеров утвердили проект рекомендаций менее, чем за 15 минут. Главная цель переговоров - обеспечить Великобритании упорядоченный выход из ЕС, минимизировать связанные с этим сбои. Также отдельно выделено намерение минимизировать вероятные потери в торговле.

В финансовом плане обе стороны должны придерживаться взятых на себя ранее обязательств.

Переговоры ЕС с Великобританией начнутся 8 июля.

29 марта Великобритания официально заявила Европейскому совету о намерении покинуть ЕС.