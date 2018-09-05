Мэй говорила с Трампом перед заявлением о Солсбери

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вечером 4 сентября провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря британского премьера , пишет "Слово и Дело".

Отмечается, что разговор состоялся за несколько часов до того, как Мэй назвала подозреваемых в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

По словам пресс-секретаря, Великобритания и ее союзники собираются объединить усилия для того, чтобы разоблачить и ликвидировать разведывательную сеть ГРУ.

"Действия ГРУ - это угроза для всех наших союзников, мы делимся информацией друг с другом, и теперь мы будем наращивать наши коллективные усилия, чтобы разрушить и ликвидировать их сеть, - сказал пресс-секретарь.

Стоит отметить, что посол США в Великобритании Вуди Джонсона зявил, что Штаты поддерживают Британию в ее позиции по делу об отравлении Скрипалей.

"Важное заявление премьер-министра Мэй. США и Соединенное Королевство твердо придерживаются позиции, что Россия несет ответственность за акты агрессии на британской земле, - написал дипломат в Twitter.

Напомним, британская полиция утверждает, что имеет достаточно доказательств для обвинения двух российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова в применении нервно-паралитического вещества Новичок в городе Солсбери.

Мэй заявила, что будет настаивать на расширении санкций против России из-за инцидентов с отравляющим веществом Новичок в британских Солсбери и Эймсбери.

В свою очередь Москва призвала Лондон перейти от информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов в связи с выдвинутыми обвинениями в адрес двух россиян по делу Скрипалей.