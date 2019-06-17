Мэй может встретиться с Путиным впервые после Солсбери - СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может провести двустороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Большой двадцатки в Японии.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на дипломатические источники.

"Офис британского премьера рассматривает встречу с глазу на глаз между Терезой Мэй и президентом РФ Путиным на саммите Большой двадцатки, который состоится в этом месяце в Японии, чтобы попробовать разморозить отношения перед приходом к власти нового премьера", - говорится в сообщении.

По словам собеседника, такая встреча будет возможна только тогда, когда у нее будет "конкретная цель".

Отмечается, что Кремль уже неоднократно намекал, что хочет вывести отношения с Британией на новый уровень после того, как более чем более года назад российские разведчики отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок" эксофицера ГРУ Сергея Скрипаля, его дочь Юлию и еще двух британских граждан, один из которых в результате погиб. Читайте также: Спецслужбы Солсбери заменили авто на почти £1 млн после отравления Скрипаля

Как сообщалось, 4 марта 2018 бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок" в британском Солсбери.

Британская полиция считает, что Скрипали впервые подверглись воздействию нервно-паралитического вещества дома - яд нанесли на ручку входной двери.

Проведя несколько недель в коме, Сергей и Юлия Скрипали пришли в себя. Юлию выписали из больницы в апреле 2018 года, Сергея - в мае 2018 года.

В Лондоне считают, что за отравлением Скрипалей стоит Россия, а исполнителями преступления является офицеры ГРУ "Александр Петров" и "Руслан Боширов" (настоящие имена - Анатолий Чепига и Александр Мышкин). Москва отрицает обвинения.

В конце сентября СМИ сообщали, что британская полиция обнаружила третьего подозреваемого, которым оказался гражданин России с вымышленным именем "Сергей Федотов".