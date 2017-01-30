Мэй не намерена отменять визит Трампа, несмотря на петицию, которую поддержали более миллиона британцев

У Мэй отметили, что Великобритания и США должны продолжать сотрудничество

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй не намерена аннулировать приглашение посетить страну, направленное президенту США Дональду Трампу, несмотря на требование более миллиона британцев.

Об этом со ссылкой на официальное заявление передает DW.

Петиция против визита Трампа появилось на сайте британского правительства после после того, как он подписал указ об ограничении въезда в США гражданам семи мусульманских стран.

"Приглашение было отправлено и принято американской стороной.

Великобритания и Соединенные Штаты поддерживают тесные взаимоотношения и должны продолжать сотрудничество", - заявил представитель премьер-министра страны.

Напомним, ранее сообщалось, что в Великобритании петиция против визита Трампа собрала более миллиона подписей.