Мэй попросила Евросоюз перенести "брексит" на 30 июня

Премьер-министр Британии Тереза Мэй отправила президенту Евросовета Дональду Туску письмо с просьбой перенести "брексит" с 29 марта на 30 июня 2019 года.

Об этом она сообщила, выступая в парламенте, передает Би-би-си.

"Как премьер-министр я не готова откладывать "брексит" дольше, чем до 30 июня... Последствиями долгой отсрочки станут бесконечные часы и дни, которые парламент будет тратить на созерцание пуповины, связывающей нас с Европой, вместо того, чтобы решать проблемы, волнующие наших избирателей", - пояснила премьер-министр.

Параллельно Еврокомиссия опубликовала заявление, в котором отмечается, что перенос сроков выхода Британии из ЕС "чреват серьезными юридическими и политическими рисками".

"Любой вариант продления (сроков "брексита"), предлагаемый Британии, должен заканчиваться либо 23 мая 2019 года, либо охватывать больший срок и предусматривать выборы в ЕС", - цитирует заявление агентство Reuters.

12 марта Палата общин Британии не поддержала новый вариант соглашения по выходу страны из ЕС. За новый вариант проголосовали 242 депутата, против - 391. Предыдущее голосование состоялось 15 января: тогда против соглашения проголосовали 432 депутата, за - только 202.

Напомним, 14 марта парламент Британии проголосовал за перенос "Брексита". До этого Палата общин сначала во второй раз провалила проект соглашения о выходе, а затем вопреки воле правительства полностью запретила выход из ЕС без какого-либо соглашения.