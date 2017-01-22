Мэй: Я напомню Трампу о правах женщин

Тереза Мэй отметила, что хотела бы развивать особые отношения между Лондоном и Вашингтоном, которые имеют общие интересы в торговле, безопасности и обороне.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не побоится отреагировать на реплики Дональда Трампа, если будет считать их неприемлемыми, особенно когда речь о правах женщин. Об этом она сообщила в интервью ВВС.

Т.Мей встретится с американским президентом в Вашингтоне 27 января. Она станет первым мировым лидером, с которым новый руководитель США встретится после инаугурации, состоявшейся 20 января.

"Он (Д.Трамп - ред.) уже сказал мне, что хотел бы видеть отношения между Великобританией и США крепкими и нацеленными на будущее", - добавила Т.Мэй.

Британский лидер настаивает на том, что Д.Трамп заинтересован в быстрых переговорах по поводу соглашения о свободной торговле, несмотря на заявленную им стратегию "Америка превыше всего", которая вызвала сомнения в его решимости подписать такой документ с Лондоном.

Она подчеркнула, что новый президент США по-прежнему привержен НАТО, несмотря на его критику альянса, озабоченного действиями России в отношении Украины.

Тереза Мэй также отметила, что всегда защищала права женщин, и есть много примеров.

"Я уже четко давала понять, что некоторые из заявлений Дональда Трампа о женщинах неприемлемы. За некоторые из них он сам извинялся", - напомнила она.

"Когда я сяду напротив Трампа, главным... будет тот факт, что перед ним - женщина-премьер. Если он скажет что-то, что я считаю неприемлемым, я не побоюсь сказать об этом Дональду Трампу", - добавила она.

Напомним, около двух миллионов человек приняли участие в марше за права женщин после инаугурации Дональда Трампа в разных городах страны. Активным участником этих акций стала поп-певица Мадонна. Впоследствии Д.Трамп прокомментировал эти события.

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