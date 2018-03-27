Мэй заявила, что при отравлении Скрипаля могли пострадать более 130 человек

Более 130 человек могли пострадать от воздействия нервно-паралитического агента, которым отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе всего выступления в парламенте. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, у властей Британии есть информация, что на протяжении последних десяти лет Россия изучала способы доставки нервно-паралитических веществ в страну, вероятно, для совершения убийств.

4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.

Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Великобритании.

Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.