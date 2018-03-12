Мэй заявила об ответственности России за отравления Скрипаля

За отравлением отставного полковника Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергея Скрипаля в Солсбери, вероятнее всего, стоит Россия.

Соответствующее заявление сделала премьер-министр Британии Тереза Мэй в ходе обращения к депутатам Парламента в понедельник, 12 марта.

Мэй пришла в Палату общин после заседания Совета безопасности, посвященного инциденту в Солсбери, сообщает Meduza.

Она заявила, что Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом российского производства. Речь идет о веществе класса "Новичок", разработки которого велись в Советском Союзе с 1970-х годов.

По словам главы британского правительства, вероятность того, что яд был украден из российской лаборатории, исключать нельзя. В то же время, российские спецслужбы неоднократно применяли отравляющие вещества на территории других государств, в частности, во время убийства экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году.

Премьер-министр пообещала в сообщить об ответных мерах против российского правительства в ближайшую среду, 14 марта.

Ранее британские СМИ сообщили, что Тереза Мэй может инициировать новые санкции против РФ в связи с покушением на перебежчика, который получил убежище в Соединенном Королевстве.

Как сообщалось, 4 марта в Британии неизвестным веществом были отравлены 66- летний российский шпион-перебежчик Сергей Скрипаль и его 33-летня дочь. Им обоим стало плохо в торговом центре в Солсбери.

Через некоторое время были госпитализированы несколько сотрудников экстренных служб, который работали на месте происшествия. Они жаловались на жжение в глазах и затрудненное дыхание.

По данным The Guadian, Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом - вероятно, зарином или VX.

Расследование поручили контртеррористическому департаменту полиции, хотя следствие пока что не считает покушение на шпиона терактом.

По данным издания The Telegraph, Скрипаль и его дочь были отравлены в собственном доме. Полицейский Ник Бейли был госпитализирован после посещения дома экс-шпиона.

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил о возможности введения дополнительных санкций против РФ, если будет доказана причастность российских спецслужб к этому преступлению.

Скрипаль служил в Главном разведывательном управлении России, в 1999 году ушел в от ставку в звании полковника. В 2004 году он был арестован, а в 2006 году - признан виновным в шпионаже и приговорен к 13 годам тюрьмы. По данным следствия, Скрипаль передал британской спецслужбе MI-6 данные об российской агентурной сети в Европе.

В 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев помиловал Скрипаля. Его и еще трех россиян, которые были осуждены за шпионаж в пользу США и Британии, обменяли на 10 агентов российских спецслужб, задержанных в США. Скрипаль получил политическое убежище в Британии.

По материалам: Meduza