Мексика і Австралія не відмовляються від вакцини компанії AstraZeneca

Влада Австралії поки проводять термінове розслідування результатів вакцинації.

У Мексиці поки не вводять вікові та інші обмеження на застосування протівоковідной вакцини компанії AstraZeneca, заявили в Федеральної комісії із захисту від санітарних ризиків (COFEPRIS). Австралія також поки вважає вакцину безпечною і ефективною в переважній більшості випадків, але проводить термінове розслідування результатів вакцинації, повідомив прем'єр- міністр країни Скотт Моррісон.

Раніше повідомлялося, що на початку квітня Австралія хоче запустити виробництво вакцини місцевого виробництва.

Нагадаємо, серед 200 млн чоловік, які вакцинувалися AstraZeneca, спостерігається невелика кількість випадків утворення тромбів.

Після повідомлень про тромбоемболії у вакцинованих вже кілька країн - Нідерланди, Норвегія, Данія, Австрія, Ірландія, Ісландія, Естонія, Литва, Румунія, Німеччина, Франція та Іспанія - частково або повністю припиняли використання вакцини британо-шведської фармкомпанії AstraZeneca.

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) нагадали про те, що на сьогоднішній день в світі не зафіксовано жодної смерті від вакцини проти COVID-19. Також Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) не знайшло доказів зв'язку між вакцинацією AstraZeneca і розвитком тромбозу. В Консультативної групи з безпеки вакцин Всесвітньої організації охорони здоров'я вважають, що причинно-наслідковий зв'язок між вакциною проти коронавируса від AstraZeneca і рідкісними випадками утворення тромбів є "імовірною, але не підтвердженою".

Компанія-виробник провела дослідження за участю 17 млн осіб, яке підтвердило безпеку вакцини і не виявило зв'язку між її застосуванням і утворенням тромбів.

Також в світі надходять повідомлення про інформаційні атаки проти вакцин, вироблених на Заході. Тому ZN.UA пропонує ознайомитися з інформацією про західних вакцинах. Підготував/ла : Юлия Абрамова

