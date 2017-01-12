Мексика не станет платить за стену с США, которую построят при Трампе

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето прокомментировал слова избранного президента США Дональда Трампа о строительстве стены на границе за счет Мехико. Об этом сообщает Reuters.

Глава государства заявил, что Мехико будет стремиться наладить отношения в Вашингтоном, в частности в вопросах торговли, безопасности и мигрантов, однако не станет платить за возведение ограждения.

"У нас есть разногласия с США, например, стена, за которую мы не будем платить, но мы собираемся иметь хорошие отношения", - сказал Ньето, выступая на ежегодной встрече с послами и консулами Мексики.

Напомним, Трамп опроверг историю о секс-скандале, заявив, что боится бактерий.

Как сообщали Українські Новини, Трамп поссорился с журналистами и назвал CNN производителем фейковых новостей.