Меланья Трамп распорядилась спилить самое старое дерево у Белого дома

Первая леди США Меланья Трамп распорядилась, чтобы посаженная в 1828 году магнолия, старейшее дерево на лужайке Белого дома, должна быть спилена.

Отмечается, что большая магнолия известна своей историей - дерево было посажено еще при седьмом президенте США, однако в настоящее время считается слишком гнилым и поврежденным, чтобы оставаться на месте.

Двухвековая магнолия полностью зависит от искусственной поддержки, говорится в докладе Национального дендрария США.

Меланья Трамп, ознакомившись с докладом и посоветовавшись с сотрудниками Белого дома, распорядилась спилить магнолию. При этом ее древесина будет сохранена.

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