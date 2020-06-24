Мемуари Болтона: Трамп думав, що Україна сама спровокувала Росію на захоплення своїх кораблів

Відразу після того, як російські кораблі атакували українські судна біля Керченської протоки, президент США думав, що Україна сама спровокувала РФ на такі дії, і не збирався вживати якихось заходів.

Про це колишній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон пише в своїй книзі "Кімната, де це сталося: мемуари Білого дому".

"Нашою вихіднюї інформацією було те, що російське військово-морське судно протаранило українське судно, але пізніше інформація свідчила про те, що росіяни вели обстріл, можливо, попереджувальний, один або більше пострілів потрапили в українські кораблі", - згадує дипломат.

За його словами, він відразу ж подзвонив Трампу, щоб донести інформацію про інцидент.

"Його першою реакцією було: "А що європейці роблять з цього приводу?". Відповіддю, звичайно, було: "Нічого" (згодом Європейський Союз зробив заяву, але це була звичайна "водичка".) Першою думкою Трампа було, що Україна сама це спровокувала. Але можливо також, що росіяни йшли на протистояння, мабуть, намагаючисьу такий спосіб узаконити анексію Криму, яку мало хто визнав серед інших країн", - пише Болтон.

Дипломат наголошує, що Трамп не був зацікавлений робити щось швидко, навіть якщо РФ була винною.

"Держдепартамент хотів виступити з сильною антиросійською заявою, яку я заблокував з-за того, що почув від Трампа кількома годинами раніше. Мало того, існували всі перспективи майбутнього засідання Ради Безпеки ООН (за іронією, скликала засідання РФ), під час якого, очевидно, була б виголошена заява США, а до тих пір ми мали більше часу для з'ясування фактів", - пише Болтон.

Нагадаємо, також ексрадник президента США писав про Україну, що Трамп заморозив виділення військової допомоги Україні для власної вигоди, а також, що п'ятий президент Петро Порошенко просив Білий дім продати Україні ще більше зброї для ЗСУ.

Також дипломат зазначив, що Державний департамент не хотів, щоб він зустрічався з Юлією Тимошенко, оскільки "вона близька з РФ".