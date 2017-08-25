Мэр Венеции пригрозил стрельбой без предупреждения за крики "Аллах Акбар"

Полиция Венеции усилила охрану порядка накануне Международного кинофестиваля

Полиция Венеции (Италия) будет стрелять без предупреждения за крики "Аллах Акбар". Об этом заявил мэр города Луиджи Бруньяро, передает Venezia Today.

"Мы в Италии должны победить терроризм, и мы укрепляем защиту. И я заявляю, если кто-то начнет бегать по площади Сан-Марко с криками "Аллах Акбар", мы его застрелим. Год назад я говорил, что мы сделаем это после четырех шагов, теперь скажу - после трех. Мы отправим террористов прямиком к Аллаху, прежде чем они нанесут нам урон ", - заявил Бруньяро.

Также сообщается, что многие итальянские СМИ расценили данное заявление как провокацию. Отметим, в Венеции 30 августа открывается 74-й Международный кинофестиваль, в связи с чем уже приняты дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности.

Напомним, в марте полиция Италии предотвратила теракт в Венеции. В частности, задержали выходцев из Косова, которые оказались сторонниками экстремистской группировки "Исламское государство" и готовили подрыв моста Риальто.