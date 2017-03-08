Меркель допросили по делу о махинациях Volkswagen

Канцлера Германии Ангелу Меркель допросили в качестве свидетеля во время заседания комиссии бундестага в рамках расследования против немецкого автомобилестроителя Volkswagen

Во время допроса Меркель заявила, что в 2015 году впервые узнала о скандале вокруг Volkswagen из СМИ, передает Deutsche Welle.

После новостей из СМИ Меркель получила информацию от министра транспорта Александера Добриндта о начале расследования скандала министерством.

"Я призвала его сделать все возможное, чтобы пролить свет на вещи, если они еще не известны", - сказала Меркель.

Заметим, что расследование бундестага должно установить, насколько немецкое правительство был знакомо с манипуляциями показателей автомобильных выхлопов и какие меры относительно этого принимало.