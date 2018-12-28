Меркель и Макрон обратились к Путину с требованием освободить украинских моряков

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон требуют от президента России Владимира Путина обеспечить беспрепятственное прохождение всех судов через Керченский пролив и немедленного освобождения украинских моряков.

Об этом говорится в совместном заявлении Меркель и Макрона о ситуации в Украине, обнародованном сегодня.

"Мы требуем безопасного, свободного и беспрепятственного транзита для всех судов через Керченский пролив и немедленного и безоговорочного освобождения всех незаконно задержанных украинских моряков. Они тоже должны иметь возможность праздновать предстоящие праздники в кругу своих семей", - сказано в заявлении.

Меркель и Макрон также приветствовали договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы (Украина - Россия - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) об установлении режима тишины на время новогодних и рождественских праздников.

Напомним, 24 украинских моряка были захвачены в плен силами ВМС России 25 ноября. 30 ноября украинцев вывезли в Москву. Россия игнорирует требования Украины и международного сообщества об освобождении моряков.