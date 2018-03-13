Меркель и Мэй обсудили по телефону "российский след" в деле Скрипаля

Ангела Меркель и Тереза Мэй обсудили по телефону ситуацию вокруг отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщается на сайте кабмина ФРГ.

"Канцлер решительно осудила это нападение и подчеркнула, что она очень серьезно относится к оценке правительства Великобритании вопроса об ответственности России за нападение", - заявлено в официальном сообщении.

В ведомстве также добавили, что канцлер и премьер-министр Мей договорились оставаться в тесном контакте и сообща провести консультации в соответствующей форме с союзниками и европейскими партнерами.

Как сообщали Українські Новини, в МІ5 подозревают Россию в попытке убийства своего экс-шпиона в Великобритании.

Российский экс-шпион Скрипаль мог быть отравлен у себя дома.