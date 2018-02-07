Меркель и Шульц договорились о "большой коалиции"

После долгих переговоров блок Ангелы Меркель ХСС/ХДС и Социально- демократичной партии Мартина Шульца стороны наконец-то достигли соглашения о новом коалиционном справительстве и определились с распределением министерских портфелей, передает AP.

Последние переговоры длились 24 часа в результате стало известно о том, что социал-демократы получат три ключевых министерства: иностранных дел, финансов, а также труда и социального обеспечения. В то же время, соратникам канцлера отойдет руководство экономикой, обороной и пост главы министерства внутренних дел. Эту должность получит лидер сестринской партии Ангелы Меркель Христианско-социального союза Хорст Зеехофер.

Согласно сообщениям, коалиционные переговоры все еще продолжаются, в них принимают участие 15 ведущих политиков от блока ХДС/ХСС и от СДПГ.

Стороны рассчитывали завершить переговоры еще в воскресенье, 4 февраля, но переговоры затянулись аж до среды.

Как сообщалось, немецкие христианские демократы, которых возглавляет федеральный канцлер Ангела Меркель, начали консультации с "Социал- демократической партией" о возобновлении "Большой коалиции" после провала переговоров о создании коалиции "Ямайка" - союза между ХДС/ХСС, "Свободной демократической партией" и "Зелеными".

"Свободная демократическая партия" 20 ноября в одностороннем порядке заявила о выходе из переговоров.

Если в этот раз политики не смогут договориться, Меркель либо придется согласиться с необходимостью формирования правительства меньшинства, либо будут назначены новые выборы в стране.

Канцлер Германии заявила о том, что не поддерживает инициативу проведения новых выборов в стране.