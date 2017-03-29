Меркель назвала условие досрочного ухода в отставку с поста канцлера Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель сказала во вторник, 29 марта, что может досрочно покинуть свой пост, если начнет ощущать "продолжительную личностную деформацию", передает Welt.

Меркель выступала в Берлине на презентации книги бывшего министра юстиции ФРГ Сабины Лойтхойссер-Шнарренбергер "Самообладание - это сила".

Сообщается, что министр рассказала о своей скандальной отставке в 1996 году. Участники мероприятия поинтересовались у Меркель, при каком условии она могла бы покинуть свой пост.

"Это очень интересный вопрос. Я (уйду в отставку, - ред.), если почувствую, что пришла к продолжительной личностной деформации", - заявила Меркель.

Отметим, что Ангела Меркель занимает пост главы правительства с 2005 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии партия Христианско- демократический союз (ХДС) уверенно побеждает на выборах в земельный парламент (Ландтаг) в федеральной земле Саар, которые состоялись 26 марта.