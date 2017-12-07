Меркель не поддерживает решение Трампа о статусе Иерусалима

Решение проблемы города, в котором проходит "граница" израильско- палестинского конфликта, возможно только на двусторонних переговорах, заявила канцлер.

Германия не одобряет решение американского президента внести дисбаланс в расстановку сил на Ближнем Востоке, признав Иерусалим столицей Израиля. Канцлер ФРГ Ангела Меркель дистанцировалась от этого нововведения Вашингтона, что стало известно из сообщения в Twitter ее официального представителя Штеффена Зайберта.

"Правительство Германии не поддерживает такую позицию, поскольку вопрос о статусе Иерусалима должен быть определен в рамках стратегии создания двух государств", - цитирует Меркель Зайберт.

В столице ЕС Брюсселе и столице ФРГ Берлине предостерегали Дональда Трампа от одностороннего признания Иерусалима израильской столицей, что может внести разлад в процесс мирного урегулирования израильско-палестинского конфликта.

Как сообщал "Журналист", Трамп признал Иерусалим столицей Израиля.

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