Меркель не верит, что сможет о чем-то договориться с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель не верит, что сможет о чем-то договориться с российским лидером Владимиром Путиным на предстоящей встрече.

Завтра, 18 августа, в Берлине пройдет встреча Меркель и Путина. Планируется обсуждение ряда важных вопросов, включая, российскую агрессию в Украине, санкций, поведение Кремля в Сирии и прочих.

Отмечается, что канцлер Германии не сильно заинтересована в предстоящих переговорах. Она призвала "не ждать особых результатов" от нее, отделавшись странным заявлением, что это "рабочая встреча".

Напомним, по мнению экс-главы украинского МИДа Владимира Огрызко, внезапный визит президента РФ Владимира Путина в ФРГ к канцлеру Германии Ангеле Меркель - сигнал о его планах уйти из украинского Донбасса.