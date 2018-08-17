Меркель не верит, что сможет о чем-то договориться с Путиным

17 августа 2018, 21:25
 В мире Источник: 4-та Влада
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Канцлер Германии Ангела Меркель не верит, что сможет о чем-то договориться с российским лидером Владимиром Путиным на предстоящей встрече.

 

Завтра, 18 августа, в Берлине пройдет встреча Меркель и Путина. Планируется обсуждение ряда важных вопросов, включая, российскую агрессию в Украине, санкций, поведение Кремля в Сирии и прочих.

Отмечается, что канцлер Германии не сильно заинтересована в предстоящих переговорах. Она призвала "не ждать особых результатов" от нее, отделавшись странным заявлением, что это "рабочая встреча".

Напомним, по мнению экс-главы украинского МИДа Владимира Огрызко, внезапный визит президента РФ Владимира Путина в ФРГ к канцлеру Германии Ангеле Меркель - сигнал о его планах уйти из украинского Донбасса.

Источник: 4-та Влада
 
 
 