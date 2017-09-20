Меркель о КНДР: Любое военное решение неприемлемо, "правильный ответ - это санкции и их реализация"

Канцлер Германии Ангела Меркель считает неприемлемыми угрозы, высказанные президентом Дональдом Трампом в адрес КНДР на Генассамлее ООН, передает Deutsche Welle.
"Мы считаем абсолютно неприемлемым любое военное решение и делаем ставку на дипломатические усилия", - заявила она.
По мнению канцлера, "правильный ответ - это санкции и их реализация". Все другие действия в отношении Северной Кореи Меркель считает "неправильными".
Канцлер Германии заявила, что готова взять на себя ответственность и выступить посредников в разрешении конфликта вокруг КНДР.
Меркель также сказала, что считает ядерное соглашение с Ираном правильным. Ранее Трамп назвал эту сделку "позором США".
По мнению канцлера ФРГ "в случае с Северной Кореей нужно идти таким же путем совместно с Россией, Китаем, США".