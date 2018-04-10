Меркель обсудила с Путиным введение миротворцев ООН на Донбасс

Канцлер Германии Ангел Меркель вчера, 9 апреля, провела телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Во время разговора обсуждался вопрос отправки миротворческой миссии на Донбасс, сообщает DW.

Кроме того, сообщается, что в список обсужденных вопросов вошло также выполнение Минских соглашений и газовые отношения между Россией и Украиной.

По информации издания, главам стран удалось договориться о необходимости полного выполнения Минских договоренностей, в частности - соблюдения "пасхального перемирия", и продолжения обмена пленными. Кроме того, и Меркель, и Путин согласились с необходимостью продолжать работу в "нормандском формате".

Пресс-служба Кремля также сообщила, что в вопросе введения миротворческой миссии ООН на Донбасс Путин продолжает настаивать на том, чтобы миротворцы выступали только в качестве охраны для наблюдателей ОБСЕ на линии разграничения.

Тему миротворческой миссии канцлер Меркель обсудит и с украинским президентом Петром Порошенко, который сегодня, 10 апреля, прибыл в Германию в рабочим визитом.