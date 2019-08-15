Меркель обвинила Россию в расторжении ракетного договора

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обвинила Россию в том, что она доказательно нарушила условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и таким образом дала повод для расторжения соглашения.

Об этом глава германского правительства заявила в среду, 14 августа, на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Берлине, передает DW.

С разрушением ДРСМД "была утрачена часть системы ограничений вооружений в Европе и во всем мире", - приводит слова Меркель ее пресс-служба. Читайте также: МИД Германии: Международная политика стала грубее

В связи с этим, отметила федеральный канцлер, Германия вместе с партнерами в ближайшие годы приложит усилия к новому ограничению вооружений. При этом, подчеркнула Меркель, НАТО найдет общий ответ на сложившуюся ситуацию, о чем неоднократно говорил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Германия - часть НАТО, и будет вести себя как партнер по НАТО", - заявила глава правительства.

Напомним: 2 августа официально завершился договор между США и Россией о ликвидации ракет средней и малой дальности. Соединенные Штаты возлагают ответственность за прекращение действия договора на Росси. В свою очередь, МИД РФ заявил, что соглашение перестало действовать "по инициативе американской стороны".