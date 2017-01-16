Меркель ответила на критику Трампа по поводу миграционной политики

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не согласна с критикой избранного президента США Дональда Трампа относительно ее миграционной политики, что она открыла двери в Европу неизвестно кому, о чем тот заявил в интервью немецкому таблоиду Bild. Об этом глава немецкого правительства заявила на совместной с новозеландским коллегой Биллом Инглишем пресс-конференции в Берлине.

"Борьба с терроризмом является вызовом глобальным. Я хотела бы еще раз четко отделить это от вопроса беженцев и существования беженцев в связи с гражданской войной в Сирии", - сказала Меркель.

Она напомнила, что люди бегут из Сирии из-за войны, из-за атак режима Асада, но также и от исламского терроризма.

Меркель отметила, что в интервью Трамп изложил в очередной раз свои позиции, которые и так уже известны. "Мои позиции также известны", - сказала она. Канцлер ожидает вступления Трампа в должность, после чего стороны будут работать "на всех уровнях", в том числе и в вопросе трансатлантического партнерства, и смотреть, "каких договоренностей могут достичь".

Немецкая канцлер также подчеркнула, что "судьба европейцев в их собственных руках". Она пообещала продолжать работать для того, чтобы гарантировать интенсивное и направленное в будущее сотрудничество всех 27 государств- членов. "Экономическая сила и эффективное управление, достижение целей, ответы на вызовы 21-го века, в первую очередь, борьба с терроризмом, защита внешних границ, внутренняя безопасность и цифровой внутренний рынок, рабочие места - это наши вызовы, с которым мы будем справляться очень решительно", - заверила Меркель.

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