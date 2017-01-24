Меркель подтвердила слова Штайнмайера о новом мировом порядке

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что согласна со словами министра иностранных дел Франка Вальтера Штайнмайера о том, что после избрания Дональда Трампа президентом США мировому порядку XX века пришел конец.

"Я думаю, что через четверть века после объединения Германии, окончания Холодной войны, возможно, новую историческую эра сменит другая", - заявила Меркель.

В то же время, канцлер считает, что решением мировых проблем должно стать "открытость, а не популизм и поляризация", передает Reuters.

Ранее министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что приход Дональда Трампа на пост президента США положил конец целой эпохи.

"С избранием Дональда Трампа старый мир XX века, наконец, остался в прошлом. Какие представления относительно мирового порядка утвердятся в XXI веке, как мир будет выглядеть завтра - не определено. Этот вопрос остается открытым", - заявил Штайнмайер.