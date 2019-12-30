Меркель поговорила с Путиным об обмене удерживаемыми лицами и "Северном потоке-2

Президент России Владимир Путин 29 декабря провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в ходе которого обсудили обмен удерживаемыми лицами между Украиной и подконтрольными РФ "ДНР" и "ЛНР".

В пресс-службе Кремля сообщили, что разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.

"Дана позитивная оценка состоявшемуся сегодня в Донецкой области обмену удерживаемых лиц по схеме "всех установленных на всех установленных". Кроме того, обсуждены вопросы сотрудничества в газовой сфере. Подтвержден настрой на дальнейшую поддержку проекта "Северный поток - 2". Отмечен прогресс на переговорах о продолжении транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 года", - говорится в сообщении.

В ходе разговора была также затронута ситуация в Ливии и Сирии.

Напомним, обмен удерживаемыми между Украиной и так называемыми "ДНР" и "ЛНР" стал результатом договоренностей, достигнутых на нормандском саммите в Париже. В ходе обмена в Украину вернулись 76 украинцев.

По предварительной информации, в рамках обмена Украина передала боевикам 127 человек, четверо из которых отказались покидать оккупированные территории из-за семей. Еще 14 пленных отказались участвовать в обмене.