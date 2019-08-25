Меркель повідомила про підготовку саміту "нормандської четвірки" в Парижі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час пресбрифінгу в кулуарах саміту G7 повідомила про плани провести саміт лідерів "нормандської четвірки" в Парижі.

За її словами, йому передуватиме підготовча зустріч на більш низькому рівні, повідомляє LB.ua.

"Оскільки попередня зустріч відбувалася в Берліні, ця має пройти в Парижі", - сказала вона.

Нагадаємо, 6 серпня внаслідок обстрілу на Донбасі загинули четверо українських військових.

Наступного ранку президент Володимир Зеленський зв'язався з президентом Росії та президентом Франції Еммануелем Макроном.

У телефонній розмові з президентом Франції Зеленський закликав лідерів країн "нормандської четвірки" терміново зібратися для збереження мирного процесу, узгодження наступних кроків, спрямованих на остаточне вирішення конфлікту. Макрон сказав, що має намір зв'язатися з Путіним та Ангелою Меркель, щоб узгодити цю ініціативу.

Востаннє лідери "нормандської четвірки" збиралися разом ще восени 2016 року.