Меркель поздравила Путина с победой на выборах и призвала решать возникшие проблемы

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Владимира Путина с переизбранием на пост президента РФ и призвала решать возникшие проблемы

Об этом говорится в традиционном коммюнике правительства Германии, передает "ДС".

Меркель заявила, что сегодня важнее, чем когда-либо, является продолжение диалога между двумя государствами.

"На этом основании мы должны пытаться конструктивно решать основные двусторонние и международные проблемы и найти жизнеспособные решения", - говорится в сообщении.

Также немецкий канцлер пожелала Путину успехов "в решении задач, которые стоят перед вами".

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон также позвонил президенту РФ, коротко пожелав успехов, но по большей части с целью обсудить ряд острых тем.

В Елисейском дворце отдельно отметили, что звонок Путину "не является поздравлением лидеру российского государства".