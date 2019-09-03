Меркель пригласила в Берлин премьера Гончарука

Федеральная канцлерка Германии Ангела Меркель поздравила премьер-министра Украины Алексея Гончарука с назначением на должность и пригласила его посетить Берлин. Об этом говорится в письме Меркель к Гончаруку, опубликованном на сайте немецкого правительства.

"Уважаемый премьер-министр, поздравляю вас с избранием на пост главы правительства. Федеральное правительство будет радо остаться надежным партнером для вас и вашего правительства в проведении ключевых реформ в области правосудия, децентрализации и борьбы с коррупцией", - говорится в письме.

Отмечено, что Германия хочет работать вместе с Украиной в рамках многих вызовов, которые стоят перед Украинским государством.

"Германия также заинтересована в дальнейшем углублении двусторонних экономических отношений. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с вами в этой области. Я была бы очень рада приветствовать вас в ближайшее время в Берлине. Решая поставленные задачи, желаю вам смелости, мастерства и больших успехов", - говорится в письме.

29 августа депутаты поддержали назначение Алексея Гончарука на должность премьер-министра и утвердили состав его правительства.