Меркель приветствовала коалиционную договоренность в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала договоренности о создании коалиции, достигнутые между Социал-демократической партией Германии и блоком "Христианско-демократического союза" (ХДС) и "Христианско- социального союза" (ХСС).

"Я поздравляю СДПГ с достигнутым результатом и надеюсь продолжить совместную работу на благо нашей страны", - процитировала Меркель в Twitter партия ХДС.

Angela #Merkel: Ich gratuliere der @spdde zu diesem klaren Ergebnis und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit zum Wohle unseres Landes. #groko #Mitgliedervotum cc @CSU - CDU Deutschlands (@CDU) 4 березня 2018 р.

Политический кризис в Германии продолжался с ноября 2017 года и стал самым серьезным за последние 70 лет.

Сегодня Социал-демократическая партия Германии выступила за создание коалиции с блоком ХДС/ХСС во главе с Меркель.

Согласно договоренностям от 7 февраля, должность канцлера в новом правительстве остается за Меркель. ХДС и СДПГ получат по шесть министерских портфелей. Представители ХСС займут три поста в новом правительстве.