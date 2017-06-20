Меркель призвала не игнорировать Трампа во время саммита G20

Немецкий канцлер Ангела Меркель призвала страны Большой двадцатки воздержаться от изоляции американского президента Дональда Трампа во время саммита G20 в Гамбурге. По словам Меркель, США остаются важным партнером стран Большой двадцатки и с ними необходимо отыскать общие интересы в нынешние непростые времена, пишет DW.

При этом Меркель еще раз раскритиковала решение Трампа покинуть Парижское климатическое соглашение и констатировала разногласия.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7 и 8 июля. На встречу прибудут лидеры стран и правительств ведущих государств мира, среди которых будут президенты США Дональд Трамп и РФ Владимир Путин.

"Большая двадцатка" является ведущим форумом для обсуждения вопросов глобального экономического сотрудничества. В группу G20 входят крупнейшие развитые и развивающиеся экономики мира, на долю которых приходится 85% мирового ВВП. Постоянными участниками встреч G20 являются МВФ, Европейский центральный банк и Всемирный банк

. По материалам: Deutsche Welle (Українська редакція)