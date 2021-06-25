Меркель прокоментувала відмову Європи запросити Путіна на саміт

Канцлер Німеччина Ангела Меркель не вважає, що запрошення на саміт глави Кремля Владіміра Путіна було б для нього нагородженням за політику агресії, про що заявили у Польщі.

Про це повідомляє Politico.

Канцлер нагадала про саміт Путіна з президентом США Джо Байденом, де сторони провели "серйозну розмову".

"У мене не було враження, що це було нагородою для президента Росії", - сказала Меркель.

Вона жалкує через те, що інші країни Європи не прийняли франко-німецьку пропозицію. Проте позитивним моментом, на думку Меркель, є те, що обговорення буде продовжено.

"Це обговорення показало мені, що, можливо, з європейської точки зору недостатньо, щоб про такі переговори розповідав президент Сполучених Штатів", - сказала вона.

За словами Меркель, попри таке рішення багато європейських країн продовжують двосторонній діалог з Росією.

"Я не бачу переваги в тому, щоб кожен робив це на двосторонній основі, а ми, як союз, не вели такі діалоги", - сказала Меркель.

23 червня Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон вважають, що Європейському Союзу варто обміркувати запрошення президента Росії на саміт ЄС на рівні глав держав і урядів.

Вже наступного дня Меркель публічно заявила, що Європейський Союз повинен прагнути прямої розмови з президентом Росії Владіміром Путіним, щоб спробувати поліпшити відносини.

Проте українська сторона проти такого рішення. Глава МЗС Дмитро Кулеба нагадав, що Росія не зробила нічого, аби повернутися на саміт ЄС, позаяк її політика щодо України та Європи не змінилася. Він також додав, що це означатиме послаблення санкцій проти Кремля, що дуже небезпечно.

Вже 25 червня видання Bloomberg повідомило, що країни-учасниці Євросоюзу не підтримали ідею про запрошення глави Кремля на саміт. Меркель зазначила, що будуть розроблені нові форми та умови переговорів з РФ. По матерiалам: Politico