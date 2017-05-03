Меркель против замены наблюдателей ОБСЕ в Украине на миссию ООН

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не видит острой необходимости в замене наблюдателей ОБСЕ в Украине миссией ООН.

Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным заявила немецкий лидер.

Об этом передает "Интерфакс".

"Здесь не имеет смысла искать другие форматы, которые не принесут большей пользы", - сказала Меркель.

"Мы едины в том, что работа представителей ОБСЕ очень важна", - добавила канцлер.

Меркель в Сочи: Украина должна получить доступ к своей границе на ДонбассеКацлер Германии по итогам переговоров с президентом России заявила, что нормандской четверке необходимо работать над возвращением Украине контроля над ее государственной границей на востоке.

Напомним, 23 апреля в районе подконтрольного боевикам села Пришиб в Луганской области на мине подорвалась машина ОБСЕ. В результате погиб наблюдатель из США, еще два сотрудника миссии были ранены. Украинские власти расследуют подрыв автомобиля как теракт, свое расследование проводят также в ОБСЕ.

После этого президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, выразил соболезнования родным и близким американского представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, погибшего в результате подрыва патруля.

Также Порошенко предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении на Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН. В России в который раз выступили против такой идеи, заявив, что это не согласуется с минскими соглашениями.

Слово і Діло

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