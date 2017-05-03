Меркель Путину: Меня не испугать пропагандой

Канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что не боится влияния России на немецкие выборы

Об этом сообщает ЕП.

"Я ничего не могу сказать относительно американской предвыборной кампании, но я не отношусь к тем людям, которые боятся.

Если будет грубая дезинформация, как в случае с "девочкой Лизой", или как в Литве, где были обвинения в отношении наших солдат, то мы конечно займемся этим вопросом", - заявила Меркель.

"Мы знаем, что киберпреступления являются междунар-ым вызовом, и об этом везде можно прочитать. И конечно в военной доктрине России гибридного ведения войны также играет большую роль. И я уверенно скажу, что мы в Германии сами будем проводить нашу предвыборную кампанию", - добавила она.

В свою очередь Путин после слов Меркель заявил, что Россия никогда не вмешивалась в политические процессы в других странах.