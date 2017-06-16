Меркель раскритиковала новые санкции США против России

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала решение Сената США ввести новые санкции в отношении Российской Федерации. Об этом сообщает dpa в своем Twitter-аккаунте.

По словам спикера немецкого правительства Штеффена Зайберта, канцлер Германии охарактеризовала санкции США в отношении России как "странные", заявив при этом, что европейская экономика не должна страдать от санкции.

"Решение Сената США поднимает ей те же вопросы, что и для канцлера Керна и министра Габриэля. Это, мягко говоря, странный шаг", - заявил Зайберт.

Кроме того, он отметил, что Германия не поддерживают санкции, которые могут повлияют на другие страны.

"Этого не должно случиться. Мы отвергаем санкции с экстратерриториальный эффектом, которые оказывают влияние на третьи страны", - подчеркнул представитель немецкого правительства.

Как сообщал MIGnews.com.uа, американские законодатели заявили, что в ближайшее время принять закон, которым будут ужесточены санкции, введенные в отношении России за вмешательство в процесс выборов президента США, а также обострение ситуации в Сирии. Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм отметил, что не видит свидетельств того, что президентская кампания в США была оговорена с РФ. Тем не менее, есть доказательства того, что РФ работает над уничтожением американской избирательной системы и демократии в мире.