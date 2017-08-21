Меркель раскритиковала Турцию за арест немецкого писателя

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала использование Турцией ордера на арест Интерпола для задержания немецкого писателя в Испании, передает ZN со ссылкой на Reuters.

Также она обвинила Турцию в злоупотреблении международными организациями. "Это неправильно, и я очень рада, что Испания теперь отпустила его. Мы не должны злоупотреблять такими международными организациями, как Интерпол", - сказала Меркель.

Немецкий писатель турецкого происхождения Доган Аханли был задержан полицией Испании 19 августа 2017 года. Причиной задержания стало уголовное производство против Аханли в Турции. В связи с этим Анкара объявила писателя в розыск по линии Интерпола.

В чем именно его подозревают пока не известно. Уже 20 августа Аханли выпустили на свободу. Однако согласно решению суда, он должен оставаться в Мадриде, а у Турции есть 40 дней, чтобы подать запрос на его экстрадицию из Испании.

Как отмечает агентство, отношения между Турцией и Европейским союзом испытывают все большее напряжение после прошлогоднего неудачного военного переворота в Турции.

Европейско-турецкие граждане входят в число 50 тысяч человек, задержанных с тех пор и обвиняемых в участии в госперевороте.

Ранее сообщалось, что Эрдоган посоветовал главе МИД Германии "знать свое место".