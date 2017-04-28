Меркель с Путиным в Сочи обсудят Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель встретится с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, чтобы обсудить геополитические конфликты в Украине и Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает Reuters.

"Этот визит служит подготовкой к саммиту G20 в Гамбурге. В дополнение к вопросу о G20, другие актуальные проблемы внешней политики также будут обсуждаться, например, конфликт в Украине и война в Сирии", - сказал пресс- секретарь.

Встреча состоится во вторник, 2 мая. Между ее двумя раундами Меркель и Путин дадут пресс-конференцию.

Напомним, 24 апреля Меркель обсудила украинский вопрос с американским лидером Дональдом Трампом.