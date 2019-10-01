Меркель сменила ответственного за транзит газа через Украину

Назначенный на должность граф уже встретился с украинским послом

Канцлер Германии Ангела Меркель назначила графа Вальдерзее уполномоченным правительства ФРГ по вопросам транзита газа через Украину, о котором Киев, Москва и Брюссель ведут трехсторонние переговоры. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник на официальной странице в Twitter.

Cвой первый официальный визит специальный посланник совершил именно в украинское посольство в Берлине.

"Федеральный канцлер Ангела Меркель назначила графа Вальдерзее уполномоченным немецкого правительства по обеспечению газового транзита по Украине", - написал Мельник и разместил совместное фото с графом Вальдерзее.

Графу Вальдерзее в 2019 году - 67 лет. Ранее он работал послом Германии в Южной Америке: в 2003-2007 годах - в Бразилии; в 2007-2009 годах - в Уругвае; в 2012-2017 годах - в Аргентине.

Напомним, контракт "Нафтогаза" и "Газпрома" на транзит газа был заключен в 2009 году и истекает в конце этого года. Сейчас стороны находятся в переговорном процессе относительно сотрудничества после 1 января 2020 года. Так, 19 сентября состоялся третий раунд газовых переговоровв формате Украина - Россия - Еврокомиссия. Первый раунд прошел еще 17 июля 2018 года, а второй - 21 января 2019 года.

По словам вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, Киев и Москва согласились с тем, что будущий контракт должен основываться на европейских правилах. В свою очередь в "Нафтогазе" сообщили, что "Газпром" впервые допустил возможность заключения контракта по европейским правилам с 1 января 2020 года, если Украина в полной мере внедрит их до конца 2019-го. А министр энергетики России Александр Новак подчеркнул, что Россия готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транзита газа через Украину.