Меркель: Снятие санкций зависит от реализации Москвой минских соглашений

Канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным в Сочи ряд международных проблем, но не вопрос санкций, введенных против РФ.

"Снятие санкций зависит от реализации Москвой минских соглашений", - подчеркнула она на пресс-конференции в Софии.

"Конечно же, мы с (Путиным - ИФ) обсудим соглашение с Ираном, конечно же, мы обсудим Сирию, также мы затронем Украину. Это очевидно, но вопросы санкций зависят от выполнения минских соглашений", - отметила канцлер.

А.Меркель 18 мая совершит рабочий визит в Сочи, где встретится с В.Путиным. Лидеры России и ФРГ 11 мая обсудили по телефону подготовку к этому визиту. Стороны также поговорили о ситуации с выходом США из иранской ядерной сделки, об активизации "нормандского формата" урегулирования на Донбассе и о сирийской проблематике.