Меркель удруге за два дні зателефонувала Путіну

В.о. канцлера ФРН Ангела Меркель вдруге за два дні зателефонувала президентові РФ Володимиру Путіну та обговорила з ним ситуацію щодо України, а також міграційну кризу на кордоні між ЄС і Білоруссю.

Про це повідомляється на сайті глави уряду, передає Укрінформ.

Зокрема, як зазначається, Меркель закликала президента РФ до продовження переговорів у нормандському форматі з метою виконання Мінських домовленостей для мирного врегулювання на сході України.

Співрозмовники також обмінялися думками щодо ситуації на білорусько- польському кордоні.

"Канцлер підкреслила, що білоруський режим перетворив беззахисних людей на інструмент у гібридній атаці на Європейський Союз", - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, попередня телефонна розмова Меркель з Путіним відбулася напередодні, 10 листопада. Німецький канцлер закликала президента РФ використати свій сплив на режим у Мінську.

Криза на білорусько-польському кордоні триває із серпня. Польща звинувачує Білорусь у навмисно створеному міграційному тиску на РП та ЄС.

8 листопада велика група мігрантів здійснила силову спробу перетину польського кордону. Нині там перебуває до 3-4 тис. мігрантів, загалом їх кількість у Польщі може сягати 15 тисяч.

Також 8 листопада міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Російська Федерація відмовилася від зустрічі міністрів закордонних справ у нормандському форматі (Україна, Росія, Німеччина, Франція), яку запропонував провести 11 листопада в Парижі глава французького зовнішньополітичного відомства Жан-Ів Ле Дріан.