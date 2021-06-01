Меркель відправить у Штати делегацію для обговорення "Північного потоку-2"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель цього тижня відправить у Вашингтон переговорну групу для обговорення проєкту газопроводу "Північний потік-2"

Про це пише Bloomberg з посиланням на німецький медіаконцерн Funke Media Group.

Згідно з повідомленням, делегація на чолі з радником канцлера з питань зовнішньої політики Яном Хеккером та її головним економічним радником Ларсом-Хендріком Роллером зустрінеться з радником США з питань національної безпеки Джейком Салліваном та торговим представником Кетрін Тай.

Візит німецької делегації, який відбудеться за кілька днів до першої поїздки Байдена в Європу, організовують, аби знизити напругу між США і Німеччиною.