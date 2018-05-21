Меркель встретилась с Путиным. Что обсудили главы Германии и Росии

18 мая 2018 года президент России Владимир Путин принял канцлера Германии Ангелу Меркель в летней резиденции в Сочи

Министерства иностранных дел Германии и России должны решить вопрос введения миротворческой миссии ООН на Донбасс. Такое поручение дали своим ведомствам канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин во время личной встречи в Сочи. Об этом подробнее - в сюжете Радио НВ. Единственная основа - Минские соглашения

По словам Меркель, с российским президентом об Украине они "говорили много". Политики сошлись на том, что Минские соглашения является основой для достижения мира на Востоке. Канцлер рассказала, что на встрече обсуждался вопрос введения миротворцев.

"Минские соглашения - это единственная основа, на которой мы можем вести нашу рабочую. К сожалению, сегодня ночью произошли серьезные нарушения режима прекращения огня, поэтому мы продолжаем думать о миссии ООН, согласовывать наши действия с министрами иностранных. Чтобы происходили политические шаги, о которых договорились в Минске", - отметила канцлер Германии.

Министры иностранных дел стран "нормандского формата" готовятся к встрече в рамках саммита, однако точной даты проведения еще неизвестно.

Президент Петр Порошенко заявлял ранее, что встреча лидеров стран нормандского формата может быть проведена, предварительно, в начале июня в Париже. Путин ставит Меркель условие

Пресс-центр Операции объединенных сил сообщил 18 мая о нарушении режима прекращения огня со стороны боевиков 60 раз. Половина обстрелов велась с применением орудий и минометов. Из-за обстрелов жилых кварталов Троицкого погибли два мирных жителя, среди которых подросток.

Владимир Путин заверил в необходимости сохранения Минских соглашений и встреч в "нормандском формате".

"По единодушному мнению, Минские договоренности остаются безальтернативной основой урегулирования. Мы будем продолжать совместную работу в рамках "нормандского формата", способствовать результативной деятельности контактной группы в Минске", - сказал президент РФ.

Европа сохраняет контакт с Кремлем. Совет безопасности ООН не принимать решения без согласия Москвы, поэтому разговор об обходе вето Россией иметь место.

Владелец радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов отмечает, что Путин требует, чтобы миротворцы не должны быть солдатами одной из стран НАТО. По его словам, это условие России принято членами четвірки.

Как страна-агрессор, Россия может саботировать миротворческую миссию и активизировать боевые действия на Востоке Украины, заявил председатель платформы Единый координационный центр Олег Саакян. По его словам, вопрос будет рассматриваться лидерами "нормандской четверки" еще долго из-за отсутствия общего согласия относительно формата операции.

"Для среднестатистического европейского избирателя ближе тот кандидат или лидер, который говорит о миротворчестве, а не об участии страны в войне. Политикам это выгодно с точки зрения электоральных предпочтений. С другой стороны это дает возможность не называть Россию прямо агрессором и не применять более жестких инструментов. Всегда можно прикрыться тем, что мы находимся в диалоге о мире, а потому не вправе его саботировать", - считает Олег Саакян. Северный поток 2

На встрече с Меркель Путин пообещал продолжить транзит российского газа через Украину после запуска газопровода Северный поток 2, если это будет экономически целесообразно.

Северный поток 2 не является коммерческим проектом и в этом утверждении Украины поддерживают государства Восточной Европы и Еврокомиссия. Об этом заявила в эфире Радио НВ заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль. По ее словам, Россия может в очередной раз не выполнить свои обещания и в вопросе транзита газа на территории Украины.

"Это не работает с Россией. Будапештский меморандум тому доказательство. Как гарантировать транзит, если его должны обеспечивать или наполнять газом украинскую газотранспортную систему Газпром, который не выполняет даже решения стокгольмского арбитража", - подчеркнула эксперт евроинтеграционных процессов.

24-25 мая в Санкт-Петербурге с Путиным встретится президент Франции Эмануэль Макрона. По сообщению пресс-службы российского президента, одна из тем переговоров - ситуация на Донбассе.

Как сообщалось, немецкая газета Bild опубликовала статью под названием Warum Putins Blumen an Merkel ein Affront sind (Почему цветы Путина оскорбляют Меркель), в которой говорится о букете как о неправильном жест со стороны президента России.