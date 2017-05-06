Меркель выступила за двойную стратегию НАТО в отношении России

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула важность двойной стратегии НАТО в отношении России на фоне новой ситуации в сфере безопасности в Европе. Об этом она заявила в ходе своего еженедельного видеообращения, пишет DW.

По словам немецкого канцлера, аннексия Крыма и конфликт на востоке Украины вызвали обеспокоенность у стран Балтии и Польши, а ситуация в Молдавии вызывает вопросы в Румынии и Болгарии.

Меркель отмечает, что этим странам было важно, чтобы НАТО отреагировало на происходящее и, к примеру, направила войска в страны Балтии. "Германия всегда очень внимательно следила за тем, чтобы, с одной стороны, демонстрировать готовность к защите всей территории альянса, а с другой - не обрывать переговорного контакта с Россией", - указала Меркель.

Она подчеркнула, что все меры принимаются таким образом, чтобы не нарушать Основополагающего акта НАТО-Россия и обеспечить дальнейшую работу Совета НАТО-Россия.

В своем видеообращении канцлер ФРГ выступила против дробления единой зоны ответственности НАТО, чтобы за безопасность в Америке отвечали США и Канада, а в Европе - только европейские партнеры. Она подчеркнула, что альянс должен во всех своих аспектах и миссиях выступать как единая организация.

"Мы должны иметь возможность действовать и совместно, мы должны иметь возможность проводить совместные маневры", - пояснила федеральный канцлер.

Одновременно Ангела Меркель опровергла мнение о том, что с 2014 года НАТО вновь сосредоточило больше внимания на защите территории стран-членов альянса и в этой связи напомнила, к примеру, о миссии НАТО в Афганистане.

Напомним, что 2 мая Ангела Меркель прибыла в Сочи, где провела переговоры с президентом России Владимиром Путиным.