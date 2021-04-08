Меркель закликала Путіна прибрати війська від кордонів України. Кремль про це промовчав

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель у розмові з президентом РФ Володимиром Путіним закликала його відвести війська Росії від кордонів з Україною. Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини.

"Предметом розмови, серед іншого, було посилення російської військової присутності в районі сходу України. Канцлерка закликала до розформування цих підкріплень для деескалації ситуації", - йдеться в повідомленні.

У релізі про розмову від пресслужби Кремля згадки про цей заклик не було. Водночас там написали, що Путін заявив про нібито "провокаційні дії Києва" на лінії розмежування.

У Кремлі також стверджують, що було підкреслено "необхідність налагодження Україною прямого діалогу з Донецьком і Луганськом та правового оформлення особливого статусу Донбасу". Сторони також закликали до "повної реалізації Комплексу заходів 2015 року як безальтернативної основи врегулювання", стверджують у Кремлі. У німецькому релізі такої інформації немає.

Крім того, було обговорено низку інших зовнішньополітичних питань, зокрема Сирії, Лівії та Боснії і Герцеговини, повідомляють в уряді Німеччини. Порушувалося й питання з отруєним отрутою "Новачок" та засудженим у Росії до в'язниці опозиціонером Олексієм Навальним.

31 березня Меркель, Путін і президент Франції Емманюель Макрон обговорювали ситуацію на Донбасі, РФ закликали припинити стрілянину. В Офісі президента України заявили, що жодні рішення з питань Донбасу без участі України "не можуть і не будуть прийматися", а пізніше анонсували переговори президента Володимира Зеленського з Макроном і Меркель.