Меркель закликала Путіна прибрати війська від кордонів України. Кремль про це промовчав

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель у розмові з президентом РФ Володимиром Путіним закликала його відвести війська Росії від кордонів з Україною. Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини.
"Предметом розмови, серед іншого, було посилення російської військової присутності в районі сходу України. Канцлерка закликала до розформування цих підкріплень для деескалації ситуації", - йдеться в повідомленні.
У релізі про розмову від пресслужби Кремля згадки про цей заклик не було. Водночас там написали, що Путін заявив про нібито "провокаційні дії Києва" на лінії розмежування.
У Кремлі також стверджують, що було підкреслено "необхідність налагодження Україною прямого діалогу з Донецьком і Луганськом та правового оформлення особливого статусу Донбасу". Сторони також закликали до "повної реалізації Комплексу заходів 2015 року як безальтернативної основи врегулювання", стверджують у Кремлі. У німецькому релізі такої інформації немає.
Крім того, було обговорено низку інших зовнішньополітичних питань, зокрема Сирії, Лівії та Боснії і Герцеговини, повідомляють в уряді Німеччини. Порушувалося й питання з отруєним отрутою "Новачок" та засудженим у Росії до в'язниці опозиціонером Олексієм Навальним.
31 березня Меркель, Путін і президент Франції Емманюель Макрон обговорювали ситуацію на Донбасі, РФ закликали припинити стрілянину. В Офісі президента України заявили, що жодні рішення з питань Донбасу без участі України "не можуть і не будуть прийматися", а пізніше анонсували переговори президента Володимира Зеленського з Макроном і Меркель.
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