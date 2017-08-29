Меркель заявила, що без дотримання Мінських домовленостей ЄС не зніме санкції з РФ

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що без дотримання Мінських домовленостей ЄС не зніме санкції з Росії.

Про це Меркель заявила на традиційній літній прес-конференції у вівторок в Берліні, за місяць до національних виборів Німеччини, повідомляє Reuters.

"Ми працюємо разом з президентом Франції, а також при допомозі Сполучених Штатів, над пошуками рішень (щодо конфлікту в Україні) в рамках "Нормандського формату". Ми вчора у своїй спільній заяві чітко заявили про те, що дотримання угоди про припинення вогню має найважливіше значення", - заявила Меркель.

"Якщо буде дотримано мінські домовленості, то це буде виконанням вимоги для скасування санкцій проти Росії", - сказала вона.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон закликали Росію та Україну докласти більше зусиль для повного припинення вогню на сході України.