Мэттис: Путин несет ответственность как глава государства за покушение на убийство Скрипаля

По словам главы Пентагона Джеймса Мэттиса, во время отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Европе со времен Второй мировой войны был впервые применен химический агент. Мэттис добавил, что президент России Владимир Путин несет ответственность за покушение на убийство бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери как глава государства.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил журналистам 27 марта, что за покушение на убийство бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери ответственен президент России Владимир Путин как глава государства, сообщает The Hill.

Отвечая на вопрос, как квалифицировать отравление Скрипаля, глава Пентагона ответил: "Попытка убийства мужчины и его дочери, для начала". Он добавил, что "довольно очевидное" использование химического агента Россией было зафиксировано "впервые в Европе со времен Второй мировой войны".

На вопрос, было ли известно Путину о попытке отравить Скрипала и его дочь, Мэттис ответил, что он не может размышлять о том, что знал президент России, при этом добавил: "Конечно, он несет ответственность как глава государства".

Мэттис также сказал, что Россия "может быть партнером Европы", но вместо этого "выбрала стремление к разным отношениям со странами НАТО". Глава Пентагона добавил, что россияне все отрицают: вводят свои войска в Крым без знаков различия, говорят, что попытка убить человека в Солсбери не может быть доказана. По мнению министра обороны США, Россия "пытается нарушить единство западного альянса, НАТО".

4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.

Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Великобритании.

Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии, Австралии и других стран.

Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.

14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.

Вслед за Великобританией аналогичное решение приняли еще ряд стран: США (60 дипломатов), Украина (13), Германия, Канада, Польша, Франция (по четыре), Литва, Чехия (по три), Албания, Дания, Италия, Нидерланды (по два), Австралия, Венгрия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция, Эстония (по одному).

НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе.