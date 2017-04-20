Международные лаборатории подтвердили применение в Сирии газа зарин

Лаборатории Организации по запрещению химического оружия установили, что во время удара сирийской правительственной авиации по городу Хан Шейхун 4 апреля мирное население пострадало от боевого газа зарин или подобного ему.

Об этом говорится в официальном заявлении, обнародованном на сайте Организации, передает Укринформ.

"Био-медицинские образцы, собранные из тел трех жертв во время их вскрытий, были проанализированы в двух лабораториях ОЗХО. Результаты анализов показали, что жертвы пострадали от газа зарин или подобных ему веществ", - говорится в документе.

Кроме того указывается, что подобные тесты проводились с образцами, взятыми у нескольких людей, что получают медицинскую помощь после нападения в больницах.

"Аналогичным образом, результаты этих анализов указывают на обнаружение зарина или вещества, похожего на него", - отмечается в сообщении.

Как заявил по этому поводу Генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю, результаты анализов, проведенных в четырех лабораториях подтвердили факт применения боевого химического оружия.

"Хотя дальнейшие детали лабораторных анализов будут представлены позже, имеющиеся аналитические результаты бесспорны", - подчеркнул он.

Миссия ОЗХО по установлению фактов находится в готовности отбыть в город Хан Шейхун, однако для этого нужно обеспечить необходимую безопасность. Ожидается, что первый отчет с выводами относительно химического нападения будет представлен государствам-участникам Конвенции о запрещении химоружия в течение двух недель.