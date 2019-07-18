MH17: пять вопросов, на которые эксперты все еще ищут ответы (The Huffington Post, США)

Спустя пять лет после того, как пассажирский самолет Малазийских авиалиний был сбит ракетой российского производства, Элиот Хиггинс из издания "Беллингкэт" рассказывает о том, сколько еще загадок остается в этом деле.

Днем 17 июля 2014 года недалеко от одной украинской деревни с неба упали обломки пассажирского самолета. Однако это крушение, в котором погибло 298 человек, не было результатом технической неисправности или теракта.

Пассажирский самолет был сбит ракетой, запущенной с территории востока Украины, где шла война, - запущенной на первый взгляд по ошибке.

С тех пор семьи погибших 283 пассажиров и 15 членов экипажа борются за то, чтобы добиться справедливости, потому что виновная сторона приложила массу усилий, чтобы скрыть улики, одновременно с этим развернув скоординированную пропагандистскую кампанию.

С момента той трагедии прошло пять лет, но до сих пор остаются вопросы, на которые следствию не удалось найти ответы. Тем не менее, самым правдоподобным объяснением остается то, что именно Россия предоставила зенитный ракетный комплекс "Бук" пророссийским ополченцам на востоке Украины.

На основании записей разговоров, которые следствию удалось перехватить, возникла версия о том, что сепаратисты сбили пассажирский самолет по ошибке, приняв его за военный самолет.

Тем не менее Россия продолжает отрицать, что она передавала сепаратистам ракетный зенитный комплекс "Бук", и настаивает на том, что вся вина лежит на украинской стороне.

В течение этих пяти лет основатель интернет-издания "Беллингкэт" (https://inosmi.ru/bellingcat_com/) (Bellingcat) Элиот Хиггинс (Eliot Higgins) занимался распутыванием изощренных кампаний в соцсетях, а также искал и опровергал информацию, призванную ввести общественность в заблуждение.

Сидя в своей гостиной в Лестере, он пытался отследить происхождение оружия, сбившего самолет, используя для этого общедоступную информацию, анализировал детали опубликованных перехваченных разговоров и использовал другие методы, чтобы найти около десятка подозреваемых, которые могли нести ответственность за крушение этого самолета.

"У нас так много деталей - просто поразительно, как много деталей есть в нашем распоряжении. И когда вы складываете их вместе, становится до нелепого очевидно, что тогда произошло", - сказал Хиггинс.

Начиная с фейковых новостей и заканчивая десятками тысяч твитов, опубликованных в соцсетях российскими ботами, Хиггинс и другие следователи столкнулись с мощной российской машиной пропаганды.

Давайте попробуем разобраться, что произошло, чего мы еще не знаем и как семьи погибших продолжают бороться за справедливость.

Что произошло?

Пассажирский рейс MH17 Малайзийских авиалиний, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, поднялся в воздух в аэропорту Схипхол, но затем он внезапно пропал с радаров, когда он пролетал над территорией востока Украины, удерживаемого пророссийскими ополченцами, где уже несколько месяцев шли бои.

Обломки самолета упали на поля недалеко от деревни Грабово - по полям, где рос подсолнечник, были разбросаны тела погибших мужчин, женщин и детей, некоторые из которых все еще оставались пристегнутыми к креслам. Тела были обнаженными, потому что всю одежду с них сорвало силой ветра.

Из 283 пассажиров 196 были гражданами Нидерландов, 29 - Малайзии, 26 - Австралии, 10 - Великобритании, а остальные - гражданами еще шести стран. Все 15 членов экипажа были малазийцами.

Кто несет ответственность?

Расследование обстоятельств катастрофы, которое шло последние пять лет и которое возглавила голландская сторона, позволило существенно сузить список возможных причин крушения и подозреваемых. В этом следствию помогало издание "Беллингкэт", которое собирало информацию из разных общедоступных источников.

Журналист Йерун Аккеманс (Jeroen Akkemans) посетил место крушения и обнаружил осколки и обломки ракеты. В ходе независимого анализа одного из кусков металла была обнаружена часть серийного номера, написанного на кириллице.

У следователей не осталось никаких сомнений в том, что этот обломок металла был частью ракеты "Бук" российского производства.

Экспертам даже удалось проследить, как этот зенитный ракетный комплекс попал на территорию Украины из России до того, как был сбит пассажирский самолет, а затем вернулся обратно в Россию.

Россия всегда отрицала свою причастность к этому инциденту. В прошлом году после публикации предварительных выводов следователей она выступила с заявлением о том, что представленные снимки - это подделки, которые российские эксперты отвергают.

Тем не менее атака на пассажирский самолет Boeing 777 повлекла за собой введение санкций против России, целую серию международных расследований и уголовных обвинений.

19 июня четверым подозреваемым - россиянам Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко - были предъявлены обвинения в убийстве. Все они связаны с сепаратистами на востоке Украины.

Суд над ними начнется 9 марта 2020 года в Нидерландах и будет проходить в хорошо охраняемом здании суда недалеко от аэропорта Схипхол.

Однако вряд ли кто-то из обвиняемых будет присутствовать на судебных слушаниях, потому что ни Россия, ни Украина не допускают экстрадиции своих граждан.

Борьба против пропаганды и фейковых новостей

Элиот Хиггинс и следователи по этому делу были вынуждены противостоять гигантской машине пропаганды, которая заработала практически сразу после крушения.

Недавно голландские эксперты обнаружили, что фабрики троллей разослали около 65 тысяч твитов непосредственно после крушения самолета.

Спустя несколько дней после крушения Министерство обороны России провело пресс-конференцию, в ходе которой его представители отвергли информацию о причастности России.

"Это непосредственным образом доказывает, что сразу же после катастрофы была предпринята попытка изменить интерпретацию того, что именно произошло с MH17. Это произошло даже раньше, чем в России состоялась пресс- конференция", - сказал Хиггинс.

Хиггинс заметил одну интересную деталь, которая стала относительно регулярным явлением: Министерство обороны России делало заявления, которые, как позже выяснялось, были взяты из того или иного блога в интернете.

"Это такая модель поведения, на которую я обратил внимание и в других ситуациях с участием Министерства обороны России или российского правительства. Вместо того чтобы выдвигать свои собственные теории, они просто используют информацию из блогов, не указывая, откуда именно они ее почерпнули", - сказал он.

"Это невозможно заметить, если вы не занимаетесь какой-либо темой подробно, но я обратил на это внимание в случае с крушением MH17, а затем и в случае с химическим оружием", - продолжил он.

В рамках этой скоординированной пропагандистской кампании применялись снимки, подвергшиеся обработке.

"Они использовали старые снимки со спутников и заявили, что снимки были сделаны в июле. В одних случаях при помощи фотошопа они убирали ракетные комплексы со снимков, в других случаях добавляли. Они хотели сфабриковать доказательства того, что украинская сторона перемещала свои ракетные установки в том районе, но нам удалось доказать, что эти снимки были поддельными".

"Самое ужасное заключалось в том, что погибло 298 человек, а спустя всего два дня они опубликовали все эти поддельные снимки и начали лгать всему миру, что, с моей точки зрения, уже многое говорит о причастности России к этой катастрофе".

Недостающие детали расследования

С момента катастрофы прошло уже пять лет, но команда "Беллингкэт" все же решительно настроена докопаться до истины. Есть пять важных вопросов, на которые им пока не удалось найти ответы:

1) Кто находился в кабине зенитной ракетной установки "Бук", когда она выпустила ракету по пассажирскому самолету? Нам известно, что там находились российские военнослужащие, но кто именно?

2) Как именно было принято решение выпустить ракету по самолету, который летел очень высоко и очень быстро? Не было ли это поспешным решением, принятым под давлением или из-за неопытности?

3) На каком уровне в российских вооруженных силах было принято решение о перемещении/применении "Бука" на Украине? На уровне самого министра обороны Сергея Шойгу? Кто бы ни принял то решение, этим людям угрожает обвинение в совершении военных преступлений.

4) Какую информацию может предоставить недавно арестованный Владимир Цемах (гражданин Украины и свидетель) следствию и суду в Нидерландах? Возможно, он расскажет о том, кто именно был в экипаже сопровождения "Бука".

5) Очевидный и очень важный вопрос: где находится "Бук-332", который сбил самолет MH17? Находится ли он на каком-нибудь складе в России, был ли он уничтожен или разобран на части? Или же его просто перекрасили и обновили, чтобы он выглядел как "Бук-Телар"?

Борьба за справедливость

Семьи жертв боролись на справедливость на протяжении последних пяти лет. Некоторые из них сосредоточились на причастности России, другие продолжают обвинять Малайзийские авиалинии за то, что те выбрали маршрут, пролегавший через зону боевых действий на Украине.

Хиггинс поддерживает постоянный контакт с членами семей жертв катастрофы, а на этой неделе он выступит на мероприятии в Амстердаме, где соберутся члены семей жертв. Он говорит, что они трезво оценивают то, удастся ли им добиться справедливости.

"Когда я разговариваю с ними, у меня создается впечатление, что они понимают, что люди, нажавшие на кнопку, были всего лишь частью целой цепочки командования".

"На каком-то уровне некоторые из них даже испытывают сочувствие по отношению к виновным, потому что тех отправили на войну в чужую страну и приказали что-то сделать - и они просто выполнили приказ".

"Не думаю, что кто-то считает, что те люди сознательно выпустили ракету по пассажирскому самолету. Это была случайность, которая повлекла за собой жуткие последствия. Не думаю, что члены семей жертв обязательно винят людей, нажавших на кнопку. Скорее они винят тех, кто несет ответственность за политику войны на востоке Украины и отправляет туда военное оборудование, - кто создает такие условия".

"Все зависит от конкретного человека, но общее отношение именно такое", - добавил Хиггинс.

Никола Слоусон